Exhiben a nivel nacional queja por operación de granja porcícola de Emiliano Zapata

Exhiben a nivel nacional la falta de atención en materia ambiental en el Estado de Veracruz, debido a una queja que desde hace varios años no se atiende en el Municipio de Emiliano Zapata y la cual es un riesgo sanitario para los habitantes de la zona.



Durante la conferencia de prensa nacional que encabeza de manera diaria el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se le cuestionó sobre un rastro ilegal que también opera como granja porcícola, misma que se considera un foco de infección en el Municipio de Emiliano Zapata de esta entidad.



Durante el cuestionamiento se señaló que se tiene documentado que en dicho rastro se sacrifica a los animales sin ningún tipo de norma y a pesar de las quejas de los habitantes de la región sobre los olores fétidos que se expiden las autoridades locales no han actuado.



Ante ello, se solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que investigue está situación, pues se asegura que este sitio opera en la ilegalidad y con la anuencia de las autoridades.



Hugo López-Gatell aseveró que se buscará actuar al respecto.



“Recordar que el Sistema Federal Sanitario está también descentralizado igual que la Secretaría de Salud y en cada entidad federativa del Estado hay una Dirección o Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios”, explicó.



A decir del funcionario federal esta situación es una responsabilidad directamente estatal; no obstante, dijo que la COFEPRIS puede ejercer acciones correctivas, de asesoría y orientación cuando existe una insuficiencia en el desempeño de las instancias estatales.



Cabe recordar que desde hace varios años, vecinos de El Lencero y el fraccionamiento Renacimiento en el mencionado municipio mantienen una lucha por el resguardo de su Salud, por la falta de medidas sanitarias en la Granja “Los Pinos”, propiedad De Francisco Murillo Martínez.



A pesar de los múltiples oficios entregados a las diversas autoridades y aunque recientemente la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) realizó una inspección, no se ha informado nada al respecto y la operación del lugar continúa.



Los vecinos se quejan de que no pueden tener una vida normal y temen que se pueda desatar algún tipo de virus o pandemia que afecte a la región.



No obstante, todas las quejas tanto oficiales como públicas y mediáticas han sido en vano, por lo que se tuvo que recurrir a la instancia federal, a través de una denuncia pública, para que sea la COFEPRIS quien pueda analizar y actuar ante esta situación que pudiera derivar en un riesgo a la salud de los habitantes en Emiliano Zapata.