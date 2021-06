Exhiben camiones cargados con madera en La Perla; sospechan tala clandestina

La tala clandestina en municipios de la región no cesa y a pesar de evidencias documentadas, no existen detenidos por esta práctica que devasta los ecosistemas de cuatro municipios de la región.



Ricardo Rodríguez Demeneghi documentó recientemente el paso de un camión cargado con troncos de árbol, bajando de la zona del volcán en rutas y horarios específicos que se han denunciado desde hace más de tres años.



"Dicen las autoridades que no hay tala en el Parque Nacional Pico de Orizaba. Creo que nosotros tenemos otros datos", expuso en su cuenta de Facebook a la opinión pública y demandó a la CONAFOR, SEDEMA y PMA atender este tema.



En Nogales, las comunidades de Palo Verde, El Nicho y Chicahuaxtla también registran una intensa deforestación, disfrazada de aprovechamiento de los recursos y que se destina, a decir de José "N", a los aserraderos clandestinos ubicados en la congregación El Encinar.



Los registros indican el paso de camiones con troncos de un diámetro de 32, 24, 18 y 12 pulgadas de diversas especies que son cortadas en La Perla, Mariano Escobedo, Nogales y Huiloapan.



Ricardo Rodríguez Demeneghi ha señalado que la desaparición de los glaciares en el volcán Pico de Orizaba se debe en gran parte a la desaparición de los bosques derivado de la tala, cambio de uso de suelo, pastoreo e incendios forestales.