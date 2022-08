Exhiben que en 2021 hubo más desapariciones que en tiempos de Duarte

Las desapariciones en Veracruz en 2021 fueron mayores a las registradas en 2014, periodo del sexenio de Javier Duarte de Ochoa, en el que la presencia de grupos delincuenciales y desapariciones forzadas tuvo mayor auge en la entidad.Al afirmar lo anterior, la activista e integrante del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas, Anaís Palacios Pérez, expuso que conforme al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el año pasado hubo 599 casos de personas desaparecidas; es decir 70 casos más que en 2014, cuando se reportaron 529.“El 2014 fue un año marcado por la acción de grupos delincuenciales y desapariciones forzadas; creo que en términos prácticos hay que voltear a ver la magnitud y qué se está haciendo en materia de prevención”, destacó en la entrevista.Añadió que en el Estado, donde desde 1964 se registran 7 mil 186 desapariciones, la mayoría de casos de esta índole corresponden a hombres.En ese sentido, indicó que hace un mes la Fiscalía General del Estado (FGE) cargó los expedientes de personas desaparecidas en la plataforma nacional, por lo que cifra de personas no localizadas, que originalmente era de 5 mil 800, superó las más de 7 mil personas.“Algo que se vio hace un mes es que la FGE hizo una carga masiva de información y de 5 mil 800 personas desaparecidas históricamente en Veracruz ahora (la cifra) ronda las 7 mil 186 desapariciones”, expuso Palacios Pérez.Anaís Palacios expuso que a los casos de larga data no se les ha dado la diligencia debida, lo que genera dolor a las familias que buscan a esos seres queridos; a diferencia de los casos recientes que tienen mayores herramientas para la búsqueda.“En esos casos se requiere el análisis de contexto e investigación criminal y voltear a ver a quienes omitieron estos pasos. En teoría no deberían de archivarse pero están al final de la pila”, expresó.