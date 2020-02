Exhiben que Instituto Veracruzano del Deporte relega a jóvenes luchadores

Deportistas veracruzanos se manifestaron en la plaza Lerdo, en Xalapa, para exigir al gobernador Cuitláhuac García Jiménez su pronta intervención para que les respeten los 17 lugares que ganaron en los campeonatos estatales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).



De acuerdo a Óscar Aguilar Hernández, entrenador de lucha olímpica del Club Azteca, la Asociación Veracruzana de Luchas Nueva Generación y el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) tienen preferencia por otros atletas.



“Ahorita, lo que está haciendo el Instituto es cargarse del lado de la Asociación. El Instituto Veracruzano, tanto en la convocatoria estatal, en la convocatoria nacional, no dice que tengamos que estar asociados. Nosotros lo que queremos es participar por Veracruz. Se participó, se ganaron 17 lugares y se dejó fuera a los alumnos”.



Asimismo, señaló que la Asociación les ha puesto obstáculos, por lo que urgió se tomen cartas en el asunto, ya que los deportistas sólo quieren participar y traer medallas a la entidad.



"Necesitamos que el Gobernador meta manos en el asunto, porque el Instituto nos tiene que apoyar, nos tiene que inscribir en el sistema de eventos deportivos. No sé porqué están tomando en cuenta a la asociación y no a los alumnos que el año pasado trajeron medallas".



Para finalizar, dijo que ya hubo pláticas con el IVD, para afiliarse a la asociación pero se les está exigiendo un monto de 6 mil pesos por club, dinero que no es posible solventar.