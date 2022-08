Exhiben que Universidad del Conde de Coatepec falsificó documentos para RVOE

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la reportera de Grupo Larsa Comunicaciones, Sandra Aguilera, denunció la falsificación de documentos “oficiales” por parte de la Universidad del Conde de Coatepec.Esto, para acelerar los trámites del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).En la mañanera exhibió que la Comisión Interinstitucional de la Formación de Recursos Humanos para la Salud detectó la falsificación en los trámites de la Universidad para conseguir el RVOE.“Siguiendo con la investigación, quiero darle un oficio que tengo en mi poder que confirma la falsificación de documentos oficiales por parte de los directivos de las escuelas que pertenecen a Marco Antonio Conde. Este dictamen técnico-académico de la Comisión Interinstitucional de la Formación de Recursos Humanos para la Salud dice sobre la falsificación para obtener la renovación del RVOE y recalcan que los sellos y las firmas son falsas”.Añadió la Comunicadora que dicho dictamen se le entregó a las autoridades de Veracruz y en la mañanera compartió una copia con el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez.“Quisiera solicitarle que nos pueda recibir el gobernador de Veracruz (Cuitláhuac García) y de ser posible, que nos informe lo ocurrido con esta denuncia, ya que están involucradas muertes en todo el país. Usted lo ha visto ahora, ha salido en muchas noticias, en muchos lugares, este tipo de prácticas. Ya detuvieron a una persona”.La periodista igual responsabilizó al apoderado legal de la Universidad, Marco Antonio Conde, por posibles represalias contra ella o contra su familia.“Y hago conocimiento que por la línea de investigación que estamos ahorita en estos temas fui privada de la libertad en enero del 2021, como usted sabe. Y fue por ellos mismos, por toda esta línea de investigación que estoy haciendo, Presidente. Es por eso por lo que yo temo por mi vida, porque ya lo pasé una vez y no me gustaría volverlo a pasar. De hecho, la Fiscalía ya tiene a los probables responsables y no ha hecho nada. Mi asunto ya pasó más de un año, año y ‘cacho’, y no ha pasado nada. Esto lo tiene la Fiscalía del Estado de México y no ha habido ninguna solución a esto”.El Presidente ofreció canalizar el tema con el secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela respecto a las autorizaciones para la enseñanza en salud y con el subsecretario de Migración y Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sobre las medidas de protección a su persona.En igual participación, la Comunicadora acusó a egresados de los posgrados de dicha institución en incurrir en una mala praxis médica contra una paciente.“De hecho, ayer atendí a una chica que estaba muy mal, en el IMSS. Y desgraciadamente no hubo manera en que la pudieran apoyar (…) para poder quitar los polímeros. No existen cirujanos plásticos preparados para poderlo hacer y esa contestación le dieron. Yo hablé directamente al IMSS y me dijeron que por desgracia no tienen, no están preparados. Es algo que sí es muy importante, porque no es de una sola persona, no es un caso aislado, es un caso de salud pública”, dijo con pleno conocimiento del asunto.