Exhorta AMLO a servidores públicos federales a no intervenir en proceso electoral

A 13 días del inicio de las campañas políticas de los candidatos a diputados federales, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un Acuerdo por el que exhorta a los servidores públicos de la Administración Pública Federal a no intervenir en el proceso electoral 2020/2021.



El Acuerdo entrará en vigor mañana miércoles y pide dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto a la ejecución de los programas sociales y aplicación de los recursos públicos, para garantizar los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales en desarrollo.



Pese a que mañana entra en vigor, el Acuerdo enumera 16 acciones a las que deberán abstenerse los servidores públicos, desde el inicio de las campañas electorales (4 de abril) y hasta la conclusión de la Jornada Electoral (6 de junio).



Expuso que con esas acciones se refrenda el compromiso de mantener una actitud de equidad en los procesos electorales a realizarse en diversas entidades federativas y con ello continuar fortaleciendo el sistema democrático en cumplimiento del marco jurídico aplicable en materia electoral



Los servidores públicos deben abstenerse de asistir a eventos proselitistas en horas y días hábiles; manifestar apoyo en cualquier medio de comunicación en favor de alguna candidatura o partido político; registrarse como representantes de partidos políticos ante la autoridad electoral; y difundir en los medios de comunicación social campañas de propaganda gubernamental pautadas con recursos públicos, con excepción de las relativas a servicios educativos y salud, así como las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.



Difundir propaganda gubernamental que contenga nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público; mensajes destinados a influir en las preferencias electorales, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos; menciones al proceso electoral o expresiones vinculadas a éste como “voto”, “sufragio”, “comicios”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar.



No pueden difundir campañas de comunicación social cuyos contenidos incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales; que inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico.



También abstenerse de ejercer presión en la ciudadanía para orientar el sentido de su voto; poner bienes o recursos públicos a disposición de candidatos o partidos políticos; instalar casillas en casas habitadas por servidores públicos de los tres niveles de gobierno; utilizar programas sociales y/o recursos públicos para inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier candidatura o partido político; desviar recursos públicos para favorecer a determinado partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular; y comisionar al personal a su cargo para realizar actividades político-electorales o permitir que se ausenten de sus labores para esos fines.



No deberán condicionar la entrega de recursos provenientes de programas públicos a la promesa de promover o ejercer el voto en un sentido u otro; condicionar la entrega de recursos provenientes de programas públicos con la intención de inducir a la ciudadanía a realizar o participar en cualquier tipo de actividad o propaganda proselitista, de logística, de vigilancia o análogas en beneficio o perjuicio de algún partido político, coalición, precandidatura o candidatura; recoger o retener la credencial de elector, así como amenazar con hacerlo, a cambio de realizar alguna conducta electoral específica; ni realizar cualquier otra conducta que implique incumplimiento a las disposiciones en materia electoral.



El titular del Poder Ejecutivo manifestó que ha sido uno de los objetivos de su Gobierno respetar el estado democrático, la libertad de elección de todos los ciudadanos, rechazar el fraude electoral en todas sus vertientes, así como el impulsar el comportamiento ético tanto en los servidores públicos como en los ciudadanos.