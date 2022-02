Exhortan a Alcaldías a no hacer elección de agentes municipales el 10 de abril

El Congreso del Estado, a través de la Presidencia de la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales, exhortó a los Ayuntamientos y Consejos Municipales con congregaciones y rancherías a no programar para el domingo 10 de abril la elección de los Agentes y Subagentes Municipales.Además, recordó a las autoridades municipales que deben remitir al Congreso las convocatorias para la elección de los Agentes y Subagentes Municipales en un plazo de 48 horas posteriores a la celebración de las sesiones de Cabildo en las que se hayan aprobado los procedimientos de elección aplicables (consulta ciudadana, auscultación y/o voto secreto).La Legislatura reiteró que el domingo 10 de abril se efectuará la jornada de votación para el proceso de Revocación de Mandato al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.Por lo que no podrá haber elecciones de Agentes y Subagentes Municipales, ya que el artículo 40 de la Ley Federal de Revocación de Mandato no lo permite, en virtud de que la fecha de la jornada de votación no debe coincidir con jornadas electorales, ya sea federal o locales.En Veracruz habrán de elegirse más de 5 mil Agentes y Subagentes Municipales entre propietarios y suplentes para el periodo del 1° de mayo de 2022 al 30 de abril de 2026; y tomarán protesta el 1° de mayo en sesiones de Cabildo.También se pidió a las autoridades municipales a respetar el marco jurídico establecido en el formato de convocatoria que sugiere el Congreso del Estado.