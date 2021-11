Exhortan a docentes a evitar buscar una segunda dosis de la vacuna Cansino

El encargado de programas federales en la zona de Orizaba, Rogelio Rodríguez García, exhortó a los docentes a que no acudan a las jornadas de vacunación para personas que no han recibido ninguna dosis, pues aseguró que ya se han presentado casos en donde los docentes buscan una segunda aplicación de la vacuna Cansino."Hacer también un llamado en este sentido a los docentes para que no acudan, pues ya fueron vacunados con esta marca y todavía no está autorizada una segunda dosis. Y es que hemos encontrado casos de docentes que van buscando el refuerzo de Cansino, pero todavía no hay autorización, no hay indicación para que se ponga un refuerzo para esta marca de vacuna. Recordemos que ellos están protegidos con esa única dosis".Insistió en que los profesores deben dar la oportunidad a otra persona que no haya recibido alguna dosis, pues se busca que el mayor número de mexicanos esté protegido.Informó que este día se realizó la vacunación de segunda dosis para personas de 18 años en adelante y también para los remisos es decir aquellos que no han recibido ninguna dosis; a estos se les aplicó Cansino. La jornada concluirá el día de mañana 12 de noviembre."Es para todas las personas que se vacunaron en septiembre con el bloque de 18 años y más, aunque tuvieran ya 30 o 40 o 50 años tienen que acudir en estos días aplicarse su segunda dosis para completar su esquema de vacunación. Asimismo, se aplica la marca Cansino para todas aquellas personas que no hayan recibido ningún tipo de marca de vacuna".