Exhortan a dueños de mascotas a no abandonarlas en la calle

La representante de “Maussi Rescate Animal”, Araceli Jiménez, hizo un llamado a la población para evitar que abandonen a sus mascotas en las calles.



Y es que dijo que en caso de que no se quiera al animal, se busquen otras opciones para que alguna otra persona lo albergue en su hogar.



Asimismo, recomendó no fomentar la compra-venta de animales, pues esto provoca su explotación y maltrato.



“Adopta, no maltrates, no abandones, si no se quiere al animal por cualquier situación hay que buscar opciones pero no dejarlos en la calle, tampoco se debe fomentar la compra y venta, porque hay criaderos clandestinos, hay que fomentar la no compra y fomentar la adopción”, explicó.



Además, exhortó a quienes tienen una mascota en casa, que eviten tenerlos a la intemperie o debajo de láminas, pues lo calificó de “inhumano” en esta temporada en la que las temperaturas son bajas.



“En invierno, las temperaturas pueden bajar hasta 6 grados en la zona y tenerlos así es inhumano, el piso se moja, el perro está amarrado donde no puede encontrar otro lugar para refugiarse, les recomendamos que le armen una casita, que esté resguardado, con una cobija, aunque sea vieja”, detalló.