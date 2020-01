Exhortan a empresarios de Xalapa a contratar personas con Síndrome de Down

La presidenta del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI), Karina Martínez Vera, exhortó a los empresarios de la Capital del Estado a abrir las puertas a la inclusión laboral a personas con Síndrome de Down.



"El llamado a los empresarios es que abran puertas a la inclusión, la inclusión nos enriquece a todos, de verdad es muy gratificante observar los resultados que pueden dar estos niños".



Lo anterior, lo manifestó tras anunciar la graduación de dos estudiantes del IMIDI, Luis Fernando Hervias Martínez y Carlos Alberto Palmeros Rivera, quienes concluyeron su formación profesional en fotografía digital.



Este acontecimiento dijo, es de darlo a conocer, ya que son los dos primeros jóvenes con Síndrome de Down a nivel mundial acreditados como fotógrafos.



"El programa de formación fue diseñado e implementado por el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral. Este proyecto ha representado no sólo un sueño al creer que se puede lograr algo, sino también el ejercicio de los derechos humanos, la generación de oportunidades, un cambio de paradigma".



En ese sentido, informó que la ceremonia se realizará el próximo sábado 1° de febrero a las 11:00 horas, en el auditorio “Santo Tomás de Aquino” de la Universidad Anáhuac.