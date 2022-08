Exhortan a evitar sitios web irregulares para comprar medicamentos

Durante la pandemia COVID-19 el mercado farmacéutico nacional registró crecimiento de demanda con picos de hasta 28 por ciento global, con un aumento en la producción de medicamentos genéricos cuyos laboratorios prevén una expansión hacia naciones de Centro y Sudamérica en los próximos años, según lo comentado por el presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM), Juvenal Becerra Orozco.Becerra Orozco destacó que la pandemia originó toda una reorientación en la dinámica del mercado no sólo a nivel país sino a nivel internacional, en donde la demanda de algunos insumos y medicamentos creció pero otros registraron contracciones debido a que la gente dejó de salir o atender padecimientos distintos al COVID.Orozco señaló que la necesidad de conseguir medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas y de atención contra COVID generó el surgimiento de más sitios irregulares en internet y otros lugares con venta ilegal de medicinas, por lo que en 2021 se estima que el mercado irregular alcanzó los 28 mil millones de pesos, que incluyen medicinas caducas, falsificadas y robadas, así como insumos como cubrebocas o geles antibacteriales que no estaban certificados.“En el contexto de la pandemia México presentó desafíos diversos, entre ellos el entorno de la venta irregular la cual repuntó hasta en 20 por ciento durante 2021, principalmente por medio de sitios web y redes sociales que se derivaron de la necesidad creciente de la población de acceder a medicinas”, detalló.Por lo que exhortó al sector farmacéutico a solo acercarse a sitios web totalmente verificados, o a establecimientos físicos que cumplan con los lineamientos que las autoridades sanitarias solicitan, con la finalidad de garantizar que se adquieran medicamentos totalmente certificados y que cumplen con las normas oficiales.DEMANDA INTERNACIONALBecerra Orozco estuvo acompañado por directivos de Canifarma y Levic Distribuidora, quienes explicaron que los desabastos intermitentes de algunos medicamentos durante la pandemia, se han derivado del incremento en la demanda internacional y de que se ha retrasado el ingreso de las materias primas que requieren los laboratorios para operar en el mercado mexicano.Recordó que alrededor del 55 por ciento de insumos que requiere la industria farmacéutica nacional es de importación, lo que representa poco más de 100 mil millones de pesos al año en importaciones de productos farmacéuticos y principios activos. Los principales abastecedores son Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, India y China.Asimismo, Becerra Orozco destacó el crecimiento de medicamentos genéricos mexicanos en 2021, pues sus cifras registraron crecimiento en la capacidad de producción, con un volumen de generación de alrededor de 4 mil 200 millones de piezas, con una capacidad de expansión de hasta 5 mil 700 millones de piezas anuales para el cierre de 2022.APERTURA DE NUEVAS FARMACIASEn ese sentido, el líder de la UNEFARM comentó que con la pandemia también hubo un incremento en la apertura de nuevas farmacias. En el caso del sector independiente se reportó la apertura de alrededor de 3 mil nuevas sucursales, con lo que en el país hay alrededor de 38 mil farmacias activas.“Es importante destacar que en el entorno de pandemia hubo personas que le apostaron al emprendimiento en farmacias, por lo que hubo más apertura de sucursales, no obstante parte de estos establecimientos podrían cerrar para 2023 debido a que muchos carecen de la operatividad y asesoría necesarias para subsistir en un mercado que incrementó su demanda en pandemia, pero que comienza a estabilizarse. El exhorto es a profesionalizarse y asesorarse para mantenerse”, explicó.Respecto a la situación en México por la viruela del mono, comentó que están en contacto con las autoridades sanitarias para coadyuvar con el sistema de farmacias en caso de que se requiera, ya que es un padecimiento que hasta esta semana registra 60 casos en el país, de los cuales 35 son en la Ciudad de México.Los directivos empresariales estuvieron en el 12 Congreso Nacional Farmacéutico, evento que después de dos años de ausencia por pandemia regresó a la actividad, con la presencia e interacción de farmacéuticos, distribuidores y más de 60 laboratorios; en ese entorno, destacaron que el mercado farmacéutico mexicano actualmente equivale a 220 mil millones de pesos anuales entre sectores público y privado.