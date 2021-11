Exhortan a funcionarios a no pronunciarse sobre revocación contra AMLO: INE

El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, explicó que cualquier servidor público, de cualquier orden de Gobierno, tiene prohibido promover o no el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, del cual actualmente se están recabando las firmas para solicitar su convocatoria.Y es que al ser cuestionado sobre la decisión adoptada recientemente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), recordó que no sólo el titular del Ejecutivo federal tendría impedido hablar sobre el tema, sino cualquiera que pertenezca a la administración pública federal, estatal y municipal."Aplica para toda aquella persona que sea servidora pública, desde el más alto nivel hasta el más modesto cargo, en las tres esferas de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal, porque no se pueden usar recursos públicos para este ejercicio de revocación de mandato", expresó en entrevista.Cervantes Martínez aclaró que por ahora no hay referéndum revocatorio, porque primero se debe reunir el 3 por ciento de firmas de la lista nominal de electores nacional y el 3 por ciento de la lista nominal de al menos 17 Estados, requisito necesario para solicitar al ente comicial que inicie el proceso, lo que debería ocurrir a más tardar el 4 de febrero."Entonces ya estaríamos hablando de momentos en que no se debe estar promoviendo (el ejercicio democrático por parte de las autoridades gubernamentales)", aclaró el vocal Ejecutivo de la Junta Local en Veracruz.En ese sentido, refirió que la Comisión de Quejas y Denuncias de INE, al resolver recientemente una acusación contra un funcionario por hacer mención a la consulta, determinó que no había ninguna responsabilidad en función de que por ahora no se ha convocado el ejercicio, aunque sí exhortó a los servidores públicos abstenerse de hacerlo."Tendría que replicar el mismo llamado a que respetemos el marco legal", reafirmó al añadir que en caso de una violación a la Ley en torno a la revocación, se podría presentar una queja para que se inicie un procedimiento especial sancionador (PES) y el INE eventualmente pueda estar imponiendo alguna sanción.