Exhortan a pobladores de Zongolica a que realicen su testamento

Una invitación a todos los ciudadanos de la región de Zongolica para que hagan su testamento hizo la abogada Andrea Reducindo Candanedo, quien señaló que los problemas de sucesión testamentaria son los que causan más conflicto en las familias, y hasta rompimientos.Señaló que es una oportunidad para que quienes tienen bienes decidan quién se va a quedar con ellos cuando ya no estén.Reconoció que en la región de Zongolica no existe cultura del testamento, pero es importante que la población sepa cuáles son los beneficios que tiene el hacer un testamento.Destacó que la disposición testamentaria surte efectos única y exclusivamente hasta que alguien fallece, pero mientras no es así, siguen siendo de la persona.Agregó que en este mes de septiembre se ofrece una tarifa especial de mil 150 pesos para hacer testamento gracias a un convenio promovido por el gobierno del estado, por lo que es una buena oportunidad para que los ciudadanos aprovechen.Mencionó que cuando no hay un testamento y la persona fallece, se presentan inconformidades y conflictos entre los familiares y puede llegar a pasar que los seres queridos queden desprotegidos, además de que es más costoso y largo tramitar juicios.