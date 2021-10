Exhortan a usar acompañamiento policial al retirar dinero, en Coatzacoalcos

Sólo cuatro personas a la semana solicitan acompañamiento policial para realizar diligencias que involucra el traslado de dinero, reveló el director de la Policía Municipal en Coatzacoalcos, Víctor Osorio Soler.Con motivo de la temporada decembrina y el pago de aguinaldos, pidió a la población hacer uso de este acompañamiento en caso de ir a retirar grandes cantidades de dinero y los invitó a confiar en los elementos."Es importante que la ciudadanía se sume, que nos comunique, si tienen dinero que llame al 911 y nos tengan confianza y a la Policía Municipal y damos acompañamiento al banco y de regreso y a donde van a dejar el dinero", dijo.Argumentó que la población usa poco el acompañamiento policial y sostuvo que deben tener confianza en la Policía."Tenemos cuatro llamadas a la semana y para el movimiento de Coatzacoalcos es muy poco. Téngannos confianza, úselo una vez y si se convence van a ver que no nos vamos a dar abasto ayudándolos", externó.Osorio Soler pidió a la gente que no publique en redes sociales que tiene dinero, el cobro de aguinaldo o que saldrá a comprar, para no ser blanco fácil de la delincuencia.Será antes del 2 noviembre cuando haya un despliegue diferente en la ciudad para cubrir y atender lugares donde haya más actividad económica. "Vamos a reforzar el centro, las plazas, donde venden adornos navideños"."Hay mucha Policía desplegada y cualquiera está comunicada por C4 y se asigna la más cercana, hay municipales, navales, estatales, Guardia Nacional", finalizó.En el marco de los operativos a implementarse por la temporada decembrina y donde el flujo de efectivo aumenta, la presencia policial es cada vez más notoria en las calles de la ciudad.Todos los días, patrullas de diversas corporaciones, ya sea municipales, estatales o federales, se pueden apreciar en las calles, centros comerciales y sitios de convivencia.A cualquier hora, de día, por las tardes o en las madrugadas, los uniformados rondan la ciudad en las unidades asignadas para su función o incluso a pie.El llamado de la autoridad no sólo por esta temporada, sino siempre, es que ocupe las líneas de emergencias y sobre todo, que haga la denuncia correspondiente.