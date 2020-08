Exige a CMAS Xalapa responsabilizarse por daños a su vivienda tras derrumbe

Buena tarde,



Me dirijo a usted de la manera más atenta, mi nombre es Edvina López Rosas, para poder ver si me pueden apoyar para darle solución a mi problema que surgió el día 04/08/20 en la avenida Solidaridad, número 70, esquina con Liquidámbar, de la colonia USCISVER.



La verdad me siento triste al ver mi patrimonio destruido por el derrumbe que fue ocasionado por la rotura del tubo de aguas potables. Al venirse abajo un alud de tierra que pasó a traer un árbol y piedras se dañó mi vivienda y quedó inhabitable ya que todas mis cosas se echaron a perder, desde la carpintería de mi esposo hasta mi taller de costura.



Varias veces se había presentado este problema, se rompía el tubo y había fugas de agua, cuando eso pasaba se daba aviso a CMAS para que vieran que el vital líquido no se desperdiciara. Venían lo arreglaban y se iban, pero solo lo parchaban. Esto sucedió cuatro veces, pero esta última fue la que ocasionó el daño a mi propiedad.



Yo incluso arriesgué mi vida, ya que me encontraba en la parte de arriba sacando el agua que se había metido y no me percaté cuando se derrumbó y quedé atorada, soy una persona diabética mi esposo y vecinos buscaron una escalera para poder subir y auxiliarme.



Yo lo que pido a CMAS es que se haga responsable por los daños a mi vivienda y que como dijo el Director de Protección Civil que a lo mejor nos reubiquen. Mi esposo platicó con ellos y le dijeron que lo hiciera pasar por desastre natural y la verdad no fue así, ya que le comento, otras veces se rompía el tubo.



Anexo fotos y video de lo sucedido, de mi taller de costura, así como la carpintería. Eran nuestra fuente de trabajo y ahora vivimos con nuestros vecinos, quienes amablemente nos están apoyando. Tenemos una nieta y solo pedimos que se haga justicia, que esto no se quede así.



Firmamos el documento que nos entregaron, pero la verdad no teníamos en ese momento cabeza para leer, ahora ya estamos no al cien, puesto que vemos nuestra casa y nos entristece no poder estar en ella.



Al Director de Protección Civil se le preguntó que qué solución nos daba y dijo que era más viable que nos reubicaran porque sale más caro un muro de contención que darnos otro lugar para vivir.



Ahorita yo tengo que cuidar mi alimentación debido a mi diabetes, pero no contamos con nuestra herramienta de trabajo, la verdad nos da miedo entrar a la casa y pues ahorita ya la tierra está sentida y así como están las lluvias eso se puede volver a venir abajo aún más.



Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)