Exige PRD a Federación subsidiar la tortilla para que kilo cueste 10 pesos

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz propuso que se destinen 70 mil millones de pesos anuales para que 38 millones de mexicanos puedan acceder a un kilogramo diario de tortilla a 10 pesos.Frente a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), integrantes de los Comités Directivo Estatal y Ejecutivo Nacional, exigieron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que defina este presupuesto y así más personas que ganan uno o dos salarios mínimos puedan sortear los incrementos que se han registrado en este producto básico desde inicios de año.El secretario nacional del PRD, Camerino Eleazar Márquez Madrid, afirmó que el kilo de la tortilla oscila entre 27 y hasta 30 pesos en varias entidades del país, a causa de la inflación y la carestía del maíz y fertilizantes, y alertó que el costo podría aumentar.“Le exigimos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que termine con tanto discurso y ayude a los pobres porque si la tortilla sigue incrementándose puede llevar a rebasar los 30 pesos eso para muchas familias significa dejar de consumir un producto de la canasta básica que es fundamental para la alimentación de las familias mexicanas", expresó.Aseveró que es necesario invertir en el campo para garantizar la soberanía alimentaria en México, que según él, no se ha logrado hasta ahora y se ve obligado a importar las materias primas y granos para el consumo de la población.“No somos soberanos ni en maíz, ni trigo, ni arroz. Importamos más del 80 por ciento del arroz. Necesitamos que el campo mexicano tengan el apoyo que en otros sexenios tenían como el PROCAMPO, la ayuda a los pequeños productores”, detalló.Criticó que el costo de la tortilla lo defina el libre mercado, porque ello genera especulación con los precios. Ante ello, demandó una política de atención urgente que genere autonomía alimentaria.“Que no dependamos del maíz amarillo que es un producto para forraje ganadero y hay regiones del país donde se consume ante la necesidad de tener acceso a la tortilla. Han proliferado otro tipo productos de tortilla que no reúnen las característica que debe tener según la norma mexicana y por eso exigimos a las autoridades que intervengan para que no haya este tipo de productos pirata que se masifican en muchas tiendas del país, sin maíz, no hay país”, comentó.Por otro lado, la secretaria de Comunicación Política del PRD Veracruz, Yolanda Rendón Hernández, cuestionó la falta de políticas públicas que permitan que las familias tener una alimentación sana, por lo que aseguró que el Sol Azteca se suma a la exigencia nacional sobre el ajuste al precio de las tortillas."Ustedes pueden visitar las tortillerías que hay en esta ciudad y así va a hacer en cada uno de los municipios y ya hay avisos para el nuevo aumento de tortillas a partir de hoy, mañana y pasado y todo el mes de agosto estará subiendo, por eso nosotros estamos luchando porque este gobierno abandonó a los pobres", añadió.Mencionó que estos 70 mil millones de pesos que proponen se destinen al subsidio, representan menos del 20 por ciento de lo que se le destinó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y menos del 40 de lo destinado al Tren Maya."No todos usamos un aeropuerto, no todos usamos un tren turístico, que además afecta el medio ambiente y comunidades originarias. Pero todos los mexicanos tenemos el derecho humano a acceder a una alimentación digna, que cumpla con todas las necesidades alimenticias", expresó.Asimismo, refirió que esta propuesta es viable si se cuenta con la voluntad política del Gobierno Federal, y de los Estados, exponiendo el caso de las autoridades de Sinaloa que están estudiando la posibilidad de destinar recursos para que la tortilla baje de precio en favor de los más necesitados.