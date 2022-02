Exigen a Alcaldía de Xalapa incluir pavimentación de calle en plan de obras este año

Vecinos del grupo denominado “Colonias Unidas 21 de Marzo” de esta Capital se manifestaron en el bulevar Xalapa-Banderilla para exigir al Gobierno Municipal su atención a fin de que se pavimente la calle Francisco I. Madero, pues estas colonias son interconectadas por esta calle, la cual es el acceso principal de sus domicilios con el resto de la ciudad.Los inconformes, encabezados por Nidia Montando, que llegaron al filo de las 7:00 horas y a partir de las 8:00 horas bloquearon dos carriles de dicho bulevar, dieron a conocer que este problema data de hace aproximadamente 20 años y a pesar de las reiteradas solicitudes hechas a las administraciones que han pasado, no se les ha atendido.Explicaron que el problema se agrava en temporada de lluvias, al bajar toneladas de lodo que llegan hasta el citado bulevar, afectando la vialidad del acceso principal y dificultando el tránsito a sus domicilios, sobre todo de las unidades que brindan los servicios esenciales.“Desde hace un año platicamos con las autoridades municipales correspondientes y se estableció el compromiso de introducir el drenaje pluvial pero por causas desconocidas, esta obra no fue programada en el plan de obras del 2021 y luego de la manifestación realizada en ese tiempo se les dijo que no había presupuesto para su ejecución y con la actual comuna, se les informó que esta obra no está integrada en el proyecto que se contempla realizar en el presente año, lo cual les causa sorpresa porque tiene más de un año de estarlo solicitando”.Por tal motivo, indicaron, se tomó la decisión de realizar esta acción de protesta para que la introducción del drenaje sanitario y pavimentación de la calle citada sea integrado al programa de obras 2022 que desarrollará el Gobierno Municipal.Este problema afecta a unos 3 mil habitantes que viven en las colonias: Represillas, 21 de Marzo, Prolongación 21 de Marzo, Loma Bonita y Prolongación Loma Bonita que es un tramo de 1.4 kilómetros, atravesando cinco colonias.Expresaron que al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil ya se le planteó el asunto a mediados de enero y se hizo el trámite correspondiente pero ahora por la restricción del aforo por la pandemia del COVID-19, existe el temor de que se le dé carpetazo, debido a que se hizo la solicitud por escrito y hasta ahora no han tenido respuesta."Ayer nos presentamos (en Palacio Municipal) para que nos recibiera el expediente respectivo, para actualizarlo con las firmas de los nuevos directores y el presupuesto respectivo, por lo que se está demandando sea integrada está obra al programa anual que desarrollara la comuna local".Los manifestantes advirtieron que de no tener una respuesta satisfactoria bloquearían ambos carriles del bulevar, tanto el que va hacia la Ciudad de México como a la que comunica al puerto de Veracruz.