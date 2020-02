Ciudadanos del municipio de Jamapa se manifestaron afuera de la Fiscalía General del Estado, afirmando que no han sido atendidas las denuncias por presunta corrupción de la alcaldesa, Florisel Ríos Delfín.



Además, expusieron que las empleadas despedidas por la Presidenta Municipal no han sido reinstaladas en sus puestos de trabajo, pese a que ella así lo afirma públicamente, diciendo que se trató de una situación injustificada.



Al respecto, refirieron que interpusieron 4 denuncias ante la Fiscalía General del Estado y otras 4 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, las cuales no tienen avances.



Información completa más tarde...