Exigen alto a abusos policiales y extorsión a motociclistas, taxistas y traileros, en Xalapa

Integrantes de la Resistencia Civil Pacífica Xalapa se manifestaron en la plaza Lerdo de Xalapa para exigir un alto a las supuestas extorsiones que viven los motociclistas, taxistas y traileros que circular en horas no permitidas por la avenida Lázaro Cárdenas y la carretera federal en sus accesos a la ciudad.Con pancartas en las que exigieron un alto a la inseguridad y al presunto mal actuar de los elementos de la Policía Estatal y Municipales de Xico y otras demarcaciones, indicaron que los profesionales del volante, los repartidores de comidas y de servicios a domicilio, así como los choferes de camiones de carga pesada, salen a la calle con la incertidumbre de si serán detenidos y extorsionados."El mitin es por la inseguridad que tenemos aquí en Xalapa y en Banderilla, en la colonia 21 de Marzo, también en todo lo que es el Estado de Veracruz, desgraciadamente la Policía Estatal, la Policía Municipal, ya vienen haciendo la función de Tránsito Estatal y Municipal, que nos les corresponde y hacen operativos en contra de motos, de taxistas, de particulares, de muchos transportistas", acusó el coordinador de la organización en la Capital Veracruzana, José Santos González.Reiteró que los elementos policiacos los detienen y les piden "mordida" para dejarlos transitar por esta carretera federal fuera del horario permitido, que es entre las 23:00 horas y las 6:00 horas."Los traileros que pasan en el día, que no tienen el conocimiento del horario, los paran y ellos por no verse afectados en sus trabajos, llevándoselos a los corralones, tienen que pagar 12 mil pesos y a veces se los han achacado hasta con 20 mil pesos", denunció.Sobre los motociclistas, afirmó que les quitan las motos cuando tienen un número borroso en la placa o por "cualquier cosa", sin que se justifique la actuación policial."No sé con qué fundamento lo hacen, al final los compañeros motociclistas, la mayoría repartidores, vienen haciendo un trabajo honesto y salen a ganarse el pan de todos los días para que ellos mismos hagan una arbitrariedad o anden haciendo cosas malas", agregó Santos González.Manifestó que en varios casos de los que la Resistencia Civil Pacífica Xalapa ha tenido conocimiento, los uniformados les fabricaron pruebas como la portación de drogas. "Al final fueron como diez motociclistas los que detuvieron aquí en Xalapa".El taxista capitalino insistió que ahora tienen más miedo de salir a la calle, porque los elementos policiacos son quienes "nos roban".