Exigen castigar la violencia vicaria en Veracruz; se usan hijos para manipular

En Veracruz urge legislar sobre la violencia vicaria, porque es una agresión que ejercen las parejas hacia las mujeres sin que sea considerado como un delito usar a los hijos para manipular y en muchos casos se violentan los derechos de las madres que quieren verlos.De acuerdo con la activista del Frente Nacional de Mujeres en contra de la Violencia Vicaria, Gabriela Pablos Saucedo, en Veracruz crecen este tipo de casos.“Tenemos 13 estados que cuentan con Ley Vicaria (…) la importancia de la ley vicaria es que se reconozca este delito hacia las mujeres de esta manera que ha sido invisible de que estas personas tienen la capacidad de matarnos literal sin tocarnos”, indicó.Un ejemplo de violencia vicaria es el de Elisa María Zaldívar Barcelata, una madre veracruzana que está presa en un penal de Quintana Roo, acusada por su pareja de corrupción de menores y encubrimiento de abuso sexual y desde hace más de un año no se le permite ver a sus dos hijos.Según la activista, el delito que sí cometió Elisa María es pedir la custodia de sus hijos, posteriormente fue detenida en Veracruz y trasladada a Cancún en donde se le sigue el proceso presuntamente porque en la Fiscalía de ese estado, el padre de sus hijos tiene influencias.“El delito que se le acusó es bastante grave, el delito ni si quiera está configurado, no se le fue acreditado, la acusaron de corrupción de menores y encubrimiento de abuso sexual, es uno de los delitos comunes normalmente practicados por este tipo de agresores, es un delito con el que saben van a lograr someter a las mujeres porque no hay fianza, permite desde luego tomar ventajas”.En este marco, aprovecharon para pedir la liberación de la joven veracruzana y que se revise el caso de violencia vicaria y de tráfico de influencias.“Este tipo de agresores vicarios que usan a las instituciones para agredir a las mujeres, abren juicios aquí, van y lo hacen allá en los lugares donde ellos tienen acceso al poder, en lugares en donde hay este tráfico de influencias es común que operen, la Fiscalía de Quintana Roo es una de las que tiene más denuncias a nivel nacional, que constantemente está dejando hablar por la irregularidades y omisiones que se dan”.Elisa María fue detenida el pasado mes de agosto en Veracruz, sus hijos siguen a cargo de sus padres, tampoco se les permite vera sus abuelos maternos.La medida cautelar que le dieron es por dos años y seis meses de investigación complementaria.“Son agresores que perjudican la vida, están poniendo a las mamás e la cárcel y la violencia vicaria termina en el peor de los casos en feminicidio. Necesitamos que las autoridades tomen con seriedad y se conduzcan de manera oportuna, pronta y conducente”, concluyó.