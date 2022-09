Exigen clases presenciales para sus hijos, en Boca del Río

Padres de familia del Colegio Americano y Colegio Villa Rica se manifestaron para exigir que sus hijos tomen clases presenciales y que se les informe sobre las condiciones estructurales del edificio.El pasado lunes se desplomó un plafón del edificio C debido a las fuertes lluvias, por lo que el plantel fue desalojado y se suspendieron las clases.Exigen que les llegue información oportuna sobre los avances de las revisiones por parte de Protección Civil y el Colegio de Ingenieros, porque hasta el momento sus hijos toman clases en línea y no saben para cuándo podrían regresar.“Que se vea qué se va a hacer, mientras no va a permitir que tengamos clases, queremos saber, si vamos a seguir en línea, que es lo que no queremos tener clases en línea, es lo que estamos exigiendo en el documento que se les va a entregar expresar lasmolestias y exigencia de tener clases presenciales”, dijo Alejandro Torres.Los inconformes se plantaron frente al colegio y uno de los directivos salió a dialogar con el grupo de padres y madres; ahí comprometieron una reunión y para definir esta misma semana cuándo reabrirá el Colegio.En tanto, lo que saben es que deben esperar el dictamen de protección civil.“Que están esperando el dictamen de Protección Civil para actuar, ya mandaron a traer gente, personal externo para validar los edificios. Queremos conocer los motivos, si hay bitácorasde mantenimiento, certificaciones correspondientes, todo lo que una escuela o edificio que da servicio debe tener”, agregó.Por parte del Colegio Americano y Colegio Villa Rica, omitieron dar declaración sobre la protesta de los padres, señalan que darán un comunicado.