Exigen colectivos de desaparecidos verdad y justicia, en Xalapa

Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Veracruz urgieron a las autoridades gubernamentales la recuperación de todos los cuerpos que se hallan en fosas clandestinas en todo el Estado.En la plaza Lerdo de Xalapa, en conmemoración del Día Internacional del Detenido -Desaparecido, María Elena Gutiérrez Domínguez reiteró la necesidad de identificar los restos recuperados de estos lugares y hallar a sus seres queridos para entregárselos."Es importante que se recuperen los cuerpos de todas las fosas que hay en el Estado de Veracruz, pero también es importante saber quiénes son y por qué aparecieron en fosas clandestinas, necesitamos la verdad y la justicia y no nada más acumular y acumular cuerpos", expuso la activista, quien junto a su hermana busca a su sobrino Rafael Espinoza Gutiérrez, desparecido hace nueve años (durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa).A su decir, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez "no quiere saber nada de desaparecidos", por eso aseveró que no hay fecha para reunirse con él, ni con la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), para atender este tema."Es una vergüenza su Gobierno, que hasta este momento sigan los desaparecidos en el Estado de Veracruz, y vergüenza que nos sigan negando. Entonces ni él quiere nada con las familias de los desaparecidos ni nosotros queremos nada con un Gobernador que es omiso ante la situación, que la conoce muy bien", aseguró Gutiérrez Domínguez.Lo cuestionó por supuestamente no ser consecuente con lo prometido al inicio de su administración, de atender la problemática de las desapariciones y a los seres queridos que los siguen buscando.Mientras colocaban pancartas sobre las escalinatas de la Plaza Lerdo y elaboraban un tapete de aserrín y colores con las fotografías de personas desaparecidas, también indicó que Xalapa, Coatzacoalcos, Orizaba y la zona de las Altas Montañas es donde este problema se ha agudizado."Es una bola de nieve que se va a haciendo más grande y no termina por detenerse. Hasta el momento (las personas) siguen desapareciendo, no sabemos nada de ellos. Desde el 2010 a la fecha nuestras familias seguimos buscando porque no aparecen y las autoridades no dicen nada", criticó.Detalló que en el colectivo que integra hay tres casos de desapariciones forzadas, mismos que están en proceso y judicializados sin saber hasta el momento qué va a pasar.Además explicó que en todo el país ha habido al menos 100 mil 300 desapariciones desde que se lleva el registro, sin que, según ella, se haya hecho algo para hallarlos.Sobre el caso de su sobrino, acusó que fue una desaparición forzada durante el sexenio de Duarte de Ochoa, porque era funcionario del entonces Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV).