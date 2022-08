Exigen detener perforación de pozos de agua, en el municipio de Emiliano Zapata

Pobladores de 22 comunidades del municipio de Emiliano Zapata se manifestaron en Plaza Lerdo de Xalapa en contra de la perforación de cinco pozos arriba del manantial que abastece de agua a los pueblos, esto por la construcción del fraccionamiento Terranova de la empresa Casas Carpín.Los afectados temen al desabasto de agua y el impacto ambiental, por lo que piden la intervención del Gobierno Federal, Estatal y la CONAGUA para frenar la obra.“Estamos en lucha del agua de Emiliano Zapata, que se la quieren adueñar otros. Nosotros hemos tenido esa agua toda la vida en los manantiales. No venimos a otra cosa, ni partidos ni nada. Queremos que el agua de Emiliano Zapata sea nada más de Emiliano Zapata”, comentó Luis Hernández, uno de los afectados.También aseguró que el Alcalde les dijo que los iba a apoyar y ahora les dice que no es cosa suya. Por lo cual exigen que el Gobierno tome cartas en el asunto y vean por qué CONAGUA dio la concesión, ya que señaló que a los habitantes no los han dejado hacer pozos.Los afectados refirieron que la construcción prevé alrededor de 6 mil 500 casas, por lo que se dicen preocupados ante la posibilidad de dejar a los oriundos sin agua. Pese a esto dicen no estar en contra de la obra, sólo que no toquen el agua.Raúl Ronzón, de la localidad Chavarrillo, comentó que por parte de municipio la respuesta fue que ya no podían parar la perforación de pozos, “es un tema muy delicado puesto que nos estamos viendo rebasados por la autoridad y no fuimos consultados, no hubo un proyecto con un impacto ambiental. Somos casi 40 mil habitantes los que nos veremos afectados”, dijo.Además de solicitar un alto a la perforación, también piden blindar el área para que no vuelvan a haber perforaciones, también el estudio del proyecto que presentaron para realizar los pozos.“Puede ser que esto esté viciado por intereses monetarios. No sabemos. No es posible que para Chavarrillo se le perforó un pozo en el año 2000 y que apenas a la fecha de hoy esté por concluirse ese pozo. Ese pozo estuvo lleno de corrupción”.Pese a acuerdo de parar la construcción, los afectados aseguran que en días pasados se dieron cuenta de que seguían trabajando, resaltando que esto se convertirá en una afectación que llegaría hasta las comunidades de Carrizal, que es lo más lejos, así como a la La Balza, El Roble, Palmar, entre otros.“Decidimos que hoy fuera una movilización pacífica, pero de no atender nuestras demandas no vamos a ser responsables de lo que pase. Si hoy no nos atienden como debe de ser yo creo que las carreteras es buen punto para tapar. Nuevo León no tiene agua por que los ricos se acapararon el agua y los jodidos ahí están sufriendo. Hoy un proyecto que obedece a Terranova Casas Carpín que se quieren adueñar del agua de estos pueblos que existimos de hace años”, advirtió David Contreras del comité del Chico Veracruz.En palabras de Ramos Gerardo, habitante de La Estanzuela, desde mayo se dieron cuenta de la perforación de pozos y pese a pedir ayuda de autoridades municipales, éstas argumentaron que no era cierto y que desconocían de eso pese a enseñarles pruebas con videos y fotografías.“Buscan las aguas profundas porque ahí pasan las líneas del río Actopan, que es de donde se surten las 23 comunidades”.Según señalaron, la construcción era prevista de 2 mil casas y la factibilidad del agua era de la capital, pero por ambiciones económicas se amplió para 6 mil 500 casas que quieren construir.