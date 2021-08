Exigen docentes aplazar el regreso a aulas o dar seguro de vida a estudiantes

El Sindicato Magisterial Veracruzano (SMV-FATEV-CAT) solicitó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez aplazar el retorno a clases presenciales en todas las escuelas de Veracruz y considerar implementar un seguro de vida para estudiantes ante la pandemia.



A través de un oficio dirigido al Ejecutivo del Estado, con copia al secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar, y demás funcionarios de la dependencia educativa, destacan que todos los trabajadores de la educación están interesados en regresar a la normalidad escolar, “siempre y cuando las condiciones sean favorables para un retorno seguro a clases”.



En el documento, signado por los integrantes de la dirigencia sindical que encabeza Ramón Domínguez Polo, se expone también que la comunidad estudiantil es la más vulnerable en estos momentos y deben al menos recibir una dosis de la vacuna contra el Coronavirus para el retorno.



La preocupación que se tiene, refiere, es motivada porque se han detectado las variantes Alpha, Beta, Gamma, Lambda, Iota y Delta del COVID en la entidad, mientras que la mayoría de las clínicas y hospitales se encuentran casi en su totalidad llenos de enfermos de esta última variante, afectando a los jóvenes.



Por ello, solicitan “salvaguardar la vida de toda la población estudiantil”, pues faltan por vacunar los menores de edad de todos los niveles educativos.



“Le solicitamos humildemente se considere un seguro de vida para todos los estudiantes veracruzanos, en virtud de que se encuentran vulnerables ante un retorno inmediato a clases presenciales”, piden al Gobernador.



De igual manera, demandan que el personal docente, administrativo y de apoyo a la educación, que se encuentre en situación de vulnerabilidad: diabéticos, hipertensos o con enfermedades crónico-degenerativas, sean considerados por la SEV y el IMSS, bajo revisión previa de su expediente médico, para que les otorguen las incapacidades necesarias y les sean asignados sustitutos o en el último de los casos, que laboren en sus domicilios y que su retorno presencial a las escuelas, sea tardío al menor de seis a nueve meses mínimo para su incorporación, se señala por último.



No es pertinente regresar a clases



Aunque es necesario el regresar a las aulas escolares de manera presencial, es necesario que las autoridades educativas, tanto federales como estatales, reconsideren el tema, por las condiciones y el aumento que se está teniendo de contagios de COVID-19 en todo el estado, lo cual es preocupante porque hay todavía un amplio sector de jóvenes y niños sin vacunar.



Lo anterior fue señalado por Daneskiu Domínguez Meléndez y Lucio Pedro Romero Landa, secretarios generales de los sindicatos Veracruzano de Trabajadores del Sector Educativo (SIVETSE) y de Trabajadores Unidos al Servicio de la Educación de Veracruz (SITUSEV), quienes también exigieron la aplicación de la segunda dosis de vacunación CanSino a los docentes.



En entrevista, los dirigentes magisteriales consideraron que por el momento no es pertinente regresar a las clases presenciales e hicieron un llamado a las autoridades del ramo para que se aplique una segunda dosis para todo el personal de la SEV y a todos implicados en la educación, porque tanto jóvenes y niños deben estar vacunados.



Indicaron que a estas alturas hay una manifestación en donde padres de familia prefieren que sus hijos pierdan el año escolar, a arriesgarlos a un contagio de Coronavirus, porque sabemos que la variante Delta es muy contagiosa y peligrosa para el ser humano.



El retorno a clases es un tema muy preocupante para todo el estado, porque hay un pronunciamiento federal y estatal; nosotros consideramos que es muy necesario la presencia física del alumno en las aulas escolares, pero con las condiciones pertinentes para ello, ya que como se encuentran en estos momentos las escuelas eso no es posible, resaltaron.



Los dirigentes magisteriales expusieron que ha habido casos de docentes que ya fueron vacunados y están falleciendo por causa de la pandemia. La vacuna no nos garantiza la seguridad de este retorno a clases presenciales, sobre todo porque hay escuelas que no tienen ni siquiera el vital líquido.



Es preocupante que el gobierno lo tome el tema a la ligera, porque con los kits que está enviando no es suficiente, pues solo va a servir tres días y los demás cómo se le hará para atender el rubro de la sanitización.



Además, señalaron que cómo establecer la sana distancia, al existir planteles educativos que no tienen las condiciones en cuanto a tamaño y infraestructura, jóvenes que no tienen la precaución, docentes que viajan de un lugar a otro, en donde hay un alto contagio; nosotros le exhortamos al gobierno del estado de Veracruz que sea un poco más cauteloso en el caso de regreso a clases, reiteraron por último.