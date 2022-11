Exigen esclarecer muerte de la joven abogada Gloria Elena, en Coatzacoalcos

Amigos y familiares de Gloria Elena García Tafoya, se manifestaron y marcharon este fin de semana por el malecón de Coatzacoalcos para exigir a las autoridades el esclarecimiento de las extrañas circunstancias bajo las que se dio su fallecimiento.Aunque versiones indican que Gloria habría sido asesinada el domingo 22 de octubre, sus amigas y vecinas aseguran haberla visto con vida ese día, por lo que la situación se torna aún más extraña.Cintia Morales, familiar pidió a cualquier persona que tenga pistas, se acerque a la Fiscalía a declarar para aportar cualquier dato que ayude a esclarecer la situación."Queremos que los conocidos o amigos o clientas de mi prima puedan pasar a la Fiscalía a dar cualquier declaración que sirva para llegar a la conclusión de qué pasó con ella. Obviamente sabemos que fuera del 23, 24 de octubre, es crucial, queremos que las autoridades investiguen, no podemos dar tantos detalles para no entorpecer esto. Queremos que Coatzacoalcos sepa que falta una niña, que falta una mujer que se valía por sí misma y no estamos de acuerdo en cómo terminaron con su vida, que esto no se lo hizo ella y tiene que haber un responsable. Estamos aquí por ella", dijo.Ella, junto a otras mujeres, pidió justicia y dijo que las cosas no sucedieron como se ha dado a conocer en medios de comunicación y mucho menos creen que le haya dado un paro cardíaco.La joven abogada de 33 años presuntamente habría sido asesinada y se dio a conocer que el 22 de octubre llegó al local de mariscos de la Cuenca en la colonia Las Gaviotas al mediodía y desde esa hora no se supo nada de ella hasta que apareció sin vida.Su cuerpo fue velado el domingo 23 y sepultado el lunes 24 de octubre en un panteón de la ciudad.Previamente, la Colectiva Medusas de la Costa de Coatzacoalcos, denunció que cuando fue velada tenía abundante maquillaje para disminuir la visibilidad de los hematomas que tenía en la cara.“Fue mostrada en su velorio con abundante maquillaje para tratar de disminuir la visibilidad de los hematomas que tenía por toda su cara a pesar de que drenaron los hematomas con anterioridad, su padre afirmando fue un infarto la causa de muerte a pesar de ver las condiciones en que se encontraba, supuestamente tenían una buena relación, amigos cercanos y familiares comentan que no es así, que todo lo contrario, su padre cada vez cambiando el orden de los hechos llegando a insinuar que fue debido a una de sus relaciones en las cuales Gloria trataba de salir, otras en las que ella llegó a tener una sobredosis, una intoxicación o el conjunto de ambas.Su padre y pareja saben lo que pasó y no dan voz a nadie queriendo hacer creer que fue un infarto. Su pareja es Jairo Matus N”, escribió la colectiva.Entre las asistentes, amigas y vecinas insistieron que las autoridades deben re abrir la carpeta de investigación para buscar las verdaderas causas por las que murió Gloria Elena.