Exigen habitantes de Coatepec conectarse a red de drenaje y evitar contaminación

Vecinos de la colonia 22 de septiembre, La Bella y otros fraccionamientos aledaños, en Coatepec, acudieron a Palacio Municipal para exigir a las autoridades que las aguas negras de sus drenajes se conecten a la red municipal.Y es que señalaron que, desde hace años, estas aguas residuales van a parar a un afluente y a un predio de un particular, afectando así el medio ambiente y contaminando los mantos acuíferos.“Varias colonias estamos teniendo problemas por las descargas de los drenajes, hay un problema que se arrastra desde hace tiempo, más de 30 años que estas aguas residuales descargan a un río y están afectando al dueño de ese predio que ha pedido que se entube”, mencionaron.Explicaron que tanto el particular como pobladores han solicitado la intervención del Ayuntamiento, para ponerle fin a la problemática, sin embargo, ante la omisión, el dueño de dicho predio afectado decidió bloquear las salidas de dichos drenajes, por lo que ahora son los vecinos quienes están enfrentando problemas en sus viviendas.Por ello, dijeron que necesitan que se les dé una solución para que ninguna de las partes se vea afectada.“Estamos pidiendo la conexión a la red municipal de los drenajes de la 22 de septiembre y La Bella, es un problema que hemos solicitado desde hace mucho, esto representa un foco de infección a los mantos acuíferos y al medio ambiente”, dijeron.Acusaron que, durante años, la autoridad municipal no los atendió y en este sentido hicieron el llamado al alcalde electo, Raymundo Andrade, para que en su momento tome cartas en el asunto.