Exigen indemnización por la muerte de motociclista, en Coatzacoalcos

Familiares de Luis Ángel Linares Álvarez de 22 años, se manifestaron afuera de la empresa Qualitas de Coatzacoalcos en demanda del pago de indemnización tras el fallecimiento del joven en un accidente.Su madre, Lucrecia Álvarez Domínguez, detalló que el 22 de febrero de este año su hijo fue atropellado y hasta el momento la empresa no ha hecho los pagos correspondientes.Añadió que ella dependía económicamente de su hijo y ahora no cuenta con sustento económico.“Hace 8 meses se dio esto y hasta el Sol de hoy no hemos visto nada, yo lo que quiero es justicia para mi hijo. Él venía en la calle y la señora se atravesó, ahí fue donde ocurrió el accidente de mi hijo que venía en moto. Él iba a comprar. No nos dicen nada, yo quiero justicia porque no es un animal lo que mató”, dijo.Por su parte, Guadalupe Linares Gómez, prima hermana del fallecido, añadió que la empresa se burla de sus tíos debido a que estos son analfabetas.Indicó que la persona culpable sólo estuvo detenida algunas horas y después obtuvo su libertad, por lo que consideró que no ha habido justicia por lo ocurrido.“La persona sólo estuvo detenida unas horas, la licenciada de la aseguradora ya sacó a la persona que atropelló a mi primo y sólo nos traen vuelta y vuelta, como ellos no saben leer, ni escribir, sólo los traen a las vueltas”, dijo.Aunado a ello mencionó que ni la familia responsable ni la aseguradora cubrieron los gastos funerarios del suceso, por lo que insistió que es necesario que se haga justicia.La humilde familia proveniente de Villa Allende se mantuvo en el sitio por varias horas y con cartulinas en mano para hacer la petición de que avance el caso.