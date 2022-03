Exigen investigar muerte de su hija embarazada, en Minatitlán; sospechan del yerno

Los padres de María Guadalupe Rueda Cortés, una joven de 19 años que murió el año pasado, reclaman hoy justicia por su hija debido a que aseguran su fallecimiento fue de manos de su esposo y no producto del golpe que supuestamente le dio una vaca.La joven era originaria del Valle de Uxpanapa y murió en el hospital regional de Coatzacoalcos.Su padres decidieron alzar la voz e informar públicamente que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue la muerte de su hija, aseguran que hay pruebas que indican que presuntamente fue golpeada por su pareja José Fredy “N” pese a que ella estaba embarazada.“Yo alcancé a hablar con ella y me dijo: ‘Mami’. Ahí está el marido, llega y la agarra y dice: ‘Fredy’. Le digo: ‘Te golpeó Fredy’. Y ya nada más cerró sus ojitos porque estaba bien débil.“Me da mucha tristeza cuando mi niño dice: ‘Mami, mi papá mató a mi mamá porque –él dice– mi papá agarró por los cabellos a mi mamá y la sorrajó al suelo”, comentó Nemesia Cortés Pérez, mamá de Lupita.Detallaron que la joven mujer dejó en la orfandad a un pequeño de tres años que actualmente vive con ellos. Asimismo, recordaron que cuando Lupita tenía 15 años fue manipulada por el hombre que de Las Choapas se la llevó a la comunidad Dos Amates, donde en varias ocasiones la encontraron golpeada.“Cuando nosotros dimos con ella, donde estaba allá en la comunidad Dos Amates, fuimos a visitarla y pues la mera verdad la encontramos nosotros (…) golpeada. Yo le dije hablé con él y yo le dije a mi hija: Vámonos allá, en tu casa no te falta nada… Él me dijo: ‘Voy a cambiar suegro’”.“Justicia que se le haga a mi hija, ahora sí no la pude rescatar cuando ella estaba en vida”, expresó Gerónimo Rueda García, el papá.Del señalado tienes pocos detalles sobre su paradero.Ellos están conscientes que nada le devolverá a su hija, pero quieren que su muerte se investigue a fondo para que no quede impune.