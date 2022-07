Exigen justicia para “Toñita”, adulta mayor asesinada dentro de su casa en Veracruz Puerto

A una semana del asesinato de Doña “Toñita”, mujer adulta de 71 años, familiares, vecinos y amigos piden justicia porque hasta el momento no saben nada sobre los hechos, sólo que fue golpeada en el patio de su casa.“Toñita” vivía sola en su casa de la colonia Zaragoza y para ayudarse rentaba su patio como estacionamiento; sus vecinos aseguran que era alguien muy tranquila y no tenía problemas con nadie.El pasado 20 de julio, fue encontrada sin vida y al principio se pensó en una muerte natural, hasta que los peritos de la Fiscalía General del Estado informaron a la familia que estaba golpeada y esa fue la causa de muerte.La vivienda, ubicada entre las calles Negrete e Ignacio de la Llave, se mantiene a resguardo de la FGE y en memoria de Toñita le colocaron flores y veladoras al árbol de guayaba que esta afuera de la casa.Activistas por los derechos de las mujeres colocaron una manta que exige justicia por “Toñita” y se pide a la fiscalía acelerar las investigaciones.“Toñita” no tenía hijos pero, según la información, sus familiares cercanos mantenían siempre en contacto con ella.Los mismos vecinos señalan que desde el día del levantamiento del cuerpo la FGE no había regresado a realizar indagatorias, incluso no revisaron la casa sino que fue hasta el pasado 27 de julio que nuevamente acudieron, tras la presión de la familia.En redes sociales, la imagen de esta víctima exigiendo justicia se ha difundido con la intención de que no sea un crimen impune más.