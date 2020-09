Exigen justicia por muerte de su hijo arrollado por conductora, en Medellín de Bravo

Padres del joven José Antonio Tinoco Alcántara de 19 años, quien falleció hace 3 meses tras ser atropellado en Lagos de Puente Moreno, en Medellín de Bravo, piden justicia porque la presunta responsable está libre a pesar de que el reporte pericial la señala como responsable del accidente.



El padre del joven, José Antonio Tinoco Acevedo, acusó a la Policía Municipal y Estatal de incurrir en omisiones porque no detuvieron a la conductora del vehículo que impactó a su hijo por no hacer alto, tampoco hay avances en la Fiscalía General del Estado.



"Él iba manejando una moto, llevaba preferencia, tenemos un video donde respalda que lo arrolló y de eso perdió la vida. El vehículo era manejado por María del Carmen Pérez Tejeda, fue la responsable porque el peritaje lo hizo ver".



El joven de 19 años quedó mal herido y fue trasladado al Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz, en donde falleció un día después. La responsable tampoco se hizo cargo de los gastos médicos y funerarios.



"A tres meses del caso de mi hijo pido justicia, el caso sigue igual, no se ha hecho nada. La señora sigue en libertad, mi hijo tiene 3 meses hoy bajo tierra. Se lo pido con el dolor al Gobernador. No se vale que un joven de 19 años esté muerto por una persona irresponsable que no hizo alto total".



Los padres de José Antonio acusan irregularidades en el caso porque no les han dado informes de las investigaciones, no han citado a los testigos y el vehículo involucrado ya fue retirado del corralón.



Desesperados, los padres piden la ayuda de las autoridades para que se haga justicia y se castigue a la responsable de la muerte de su hijo porque, aseguran, conducía de manera imprudente.



"El vehículo ya fue sacado del encierro, no tenía que haber salido porque está bajo un proceso legal. Tengo entendido que debe seguir ahí porque hubo defunción. La señora, testigos me dijeron que la señora subió a la patrulla y bajó en un rato, se reunió con los policías y se volvió a ir".



A tres meses de la muerte de su hijo, señalan que este 8 de octubre cumpliría 20 años.