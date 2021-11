Exigen justicia por muerte de tres jóvenes en accidente automovilístico en Jalisco

Familiares y amigos de Josué Edin marcharon en el Malecón Costero de Coatzacoalcos, luego de que este falleciera en Jalisco junto con dos amigos por culpa de un conductor alcoholizado.Edin tenía 21 años y era originario de este puerto, murió el pasado 17 de octubre en la avenida López Mateos de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, cuando viajaba junto a Estefanía y Brian en un Mini Cooper.Amanda Aguirre García, madre de Edin, explicó que solo busca justicia por el homicidio de su hijo.“Queremos sentencia, que el Gobierno de Jalisco, que la Fiscalía ya nos dé el peritaje, porque ellos se escudan que no hay un peritaje que determine la velocidad en la que iba ese hombre, no nos pueden decir que iba a 100 kilómetros u 80 porque la magnitud con la que dejó el carro y haber causado la muerte de los tres no es a una velocidad baja, no nos han dado el peritaje, el abogado ya apeló a lo que la juez Eréndira dictó y no lo vamos a permitir”, dijo.A pesar de la lluvia que se registró, los inconformes salieron desde la casa de cultura de Coatzacoalcos hasta llegar a la paloma de la paz, siendo resguardados por personal de tránsito del estado.La madre de Edin, reiteró que no se va a quedar callada y seguirá exigiendo justicia por la muerte de su hijo, incluso mencionó que buscará al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para que Yigal “N” pague por lo que hizo.Brian tenía 21 años y era mejor amigo de Edin, Estefanía era novia del joven de Coatzacoalcos.Desde que ocurrió la tragedia, familiares de los tres jóvenes se han manifestado en Jalisco y han denunciado que no era la primera vez que el presunto responsable había provocado un accidente.“Al mismo presidente López Obrador ya estoy buscándolo, en el 2014 hubo otra tragedia, dejo a una persona lesionada, casi la dejó paralítica, no pagó la cirugía, la familia de él (Yigal “N”) no se acercó, solo para amenazarlos”, señaló.Agregó que los dos funcionarios del ayuntamiento de Tlajomulco que fueron separados de su cargo por ser familiares del implicado ya fueron reinstalados en sus puestos y apuntó que no se va a detener sin importar que Yigal “N” sea pariente de estas personas.