Exigen la vacuna para menores de 12 años en adelante

Estudiantes adheridos a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios "Rafael Ramírez" (FNERRR), exigieron la vacunación de los alumnos desde los 12 años de edad, pues advirtieron que regresar a clases presenciales sin haberlos inmunizado acarreará contagios y muertes entre los escolares.



En conferencia de prensa, Lorena Ixtepa Martínez, líder de la organización en Veracruz, afirmó que retornar a las aulas aumenta en un 40 % la posibilidad de contagios, considerando que la variante “Delta” del SARS-CoV-2 es aún más transmisible y afecta en mayor medida a los menores de 30 años.



“Los datos son verdaderamente alarmantes, hay un registro también de más de 25 niños de una edad de 0 a 5 años que ya murieron por el COVID-19 y es una cifra que a nosotros como estudiantes, a los padres de familia, a los maestros, nos preocupa muchísimo”, aseveró.



La dirigente estatal de la FNERRR acusó a las autoridades por la “verdadera irresponsabilidad” con la que están actuando para que se retorne a las aulas.



“Sí nos compete a los estudiantes levantar la voz, por la postura de presidente de la República, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del regreso a las clases presenciales (…) la maestra Delfina Gómez anunció ayer que si se abren las escuelas, no se volverán a cerrar”, criticó.



Dijo que la única acción que emprenderán en casos de contagios, es aislar al niño o adolescente infectado y darán seguimiento a los que estuvieron en contacto con él, sin cerrar el plantel.



“No se hacen responsables siquiera de vacunar a los estudiantes antes del regreso presencial, lo han dicho varias veces que solamente se podía dar el regreso si el 70 % de la población ya estaba inmunizada”, precisó Ixtepa Martínez.



Al anunciar que el próximo jueves 26 de agosto realizarán una “cadena humana”, en toda el país, y en Xalapa será en el parque Juárez del centro, aclaró que no están en contra de la apertura de las escuelas, siempre y cuando ya se hayan inoculado a los alumnos.



“Sabemos que es real que hay un rezago educativo. Más de 5.2 millones de estudiantes no se pudieron inscribir en el ciclo escolar pasado, y Veracruz ocupa el quinto lugar en rezago, entones es cierto que los estudiantes necesitan un regreso a clases, y nosotros no nos oponemos, pero creemos que antes de eso los estudiantes tienen que estar vacunados”, reiteró.



Además, cuestionó que se pretendan abrir los planteles sin que muchos estén en condiciones optimas para impartir la enseñanza presencial.



“Hay escuelas que no cuentan con la infraestructura necesaria, el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, salió a decir que iban a rehabilitar 64 de134 centros dañados; sin embargo, aquí en Veracruz hay más de 700 centros educativos que necesitan infraestructura, hay escuelas que ni siquiera tienen agua”, señaló.