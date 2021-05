Exigen liberación de los 54 detenidos por bloqueo en Maltrata

Molestos por el uso excesivo de la fuerza pública, habitantes de Maltrata se manifiestan la mañana de este sábado en el parque central, exigiendo la liberación de 54 detenidos la tarde del viernes a mano la de fuerzas preventivas.



Los manifestantes reclaman el uso de la fuerza pública en la detención de 54 campesinos vinculados al cierre de las vías de comunicación y a la portación de armas de fuego, que presuntamente buscaban liberar a una persona que fue secuestrada.



Los manifestantes aseguran que los detenidos son inocentes, que no pertenecen a ningún grupo criminal como se aseguró y que únicamente se organizaban para la liberación una persona.



Aseguran que ante la creciente ola delictiva y la ausencia de corporaciones estatales y federales, las familias se cuidan solas, lo cual significa que en defensa de los intereses de la comunidad, agrupaciones civiles intentaron rescatar a Artemio “N”, campesino secuestrado la tarde del viernes.



Exigieron la inmediata liberación de los detenidos a manos del Gobierno, pues no se trata de delincuentes, pues ante el secuestro del campesino no hubo la movilización policiaca, lo que sí se dio este viernes fue que civiles obstruyeron los caminos en busca del joven secuestrado.