Exigen plantilla completa de docentes en primaria de San Juan Texhuacan

Habitantes de San Juan Texhuacan bloquearon la calle principal y tomaron la escuela primaria “Salvador Díaz Mirón” en demanda de que se cubran los maestros faltantes.Los inconformes señalaron que aunque ya van para tres semanas del nuevo ciclo escolar, los menores de tercero B y C no tienen profesor frente a grupo.Explicaron que al plantel acude una gran cantidad de menores, por lo que piden a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que se les dote de docentes para que los alumnos puedan recibir la instrucción correspondiente.Señalaron que por una parte las autoridades dicen que los niños deben educarse, pero cuando los mandan a la escuela los tienen sin aprender porque ni siquiera hay profesores.Indicaron que no se retirarán del plantel hasta que les garanticen que habrá plantilla completa.Con cartulinas, los inconformes indicaron que “La educación es un derecho. Exigimos docente de 3 C”, “Los padres de familia exigimos respuesta de las autoridades”, y “Queremos personal completo”.