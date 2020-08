Exigen que Gobierno de Veracruz siga pagando este año pensiones a adultos mayores

Aunque ya reciben apoyo federal, el presidente de la Alianza de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de Xalapa, Pablo Hernández Jiménez, lamentó que el Congreso local abrogara la Ley 233 sobre el derecho de los mayores de 70 años de edad a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado.



Los diputados locales, cabe recordar, aprobaron su eliminación este 30 de julio justificando “la reciente adición a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del derecho universal de las personas mayores de 68 años a recibir una pensión del Estado mexicano”, lo que incluye a los veracruzanos.



Dicha ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación desde el pasado 8 de mayo.



"Ya no podemos hacer nada pero estamos conscientes que el apoyo de pensión 68 y Más federal fue aprobado, esto ya es una ganancia, no una pérdida. Pero dejaron de pagarles a los adultos mayores beneficiarios del programa de 70 y Más estatal. Les pagaron el primer trimestre del 2020", dijo Hernández Jiménez.



Ante ello, comentó que si se pagó el primer trimestre, significa que el presupuesto está aprobado y deben concluir la entrega de recursos este año.



"Exigimos a los Diputados y al señor Gobernador que consideren cuando menos a los adultos mayores beneficiarios del programa y que se les termine de pagar lo que está autorizado, por lo menos este año".



Expuso que al aprobarse el decreto por el que se abroga la Ley 223, dejaron de pagarles el segundo trimestre, que fue abril, mayo y junio. Ahora, este sector únicamente recibirá el apoyo económico en caso de estar inscrito en el padrón de beneficiarios a nivel federal.



"Qué pena da comparar, porque cuando estaba el PRI y el PAN, había 3 mil 800 beneficiarios en Xalapa, desde que está Cuitláhuac García, nada más protegieron a 500 personas y de esas, hace dos meses quitaron 100, o sea, aquí en Xalapa el programa quedó pobre".



Además, criticó que a los adultos no se les esté informando de los cambios y al ya no recibir el dinero, acuden a las instituciones competentes para aclaraciones, arriesgando su salud por la pandemia COVID-19.



"Que les digan que ya se los quitaron para que ya no den vueltas y se acabó. Ya dejaron de pagar, el DIF dejó de pagar, ¿Qué harán con ese dinero? Que sean tan amables de decirnos en qué lo van a utilizar".



Anunció que de no tener respuesta alguna, llevarán a cabo un plantón el próximo jueves en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada para exigir sus derechos.