Exigen reforzar vigilancia en Infonavit Las Vegas, Boca del Río, tras violación de mujer

Vecinos del Infonavit Las Vegas se manifestaron esta tarde exigiendo el reforzamiento de vigilancia en la zona, toda vez que la madrugada del martes una mujer fue víctima de violación en el callejón Guadalquivir en una zona oscura.Las y los inconformes salieron unidos en empatía con la joven madre, bloqueando la avenida Río Nilo a unos metros de donde se dio la violación, pues señalaron que durante el último año este tipo de agresiones han ido en ascenso en el sector.En un audio que se compartió en grupos vecinales vía WhatsApp, la madre de la víctima alertó a los integrantes quienes por eso mismo decidieron esta tarde cerrar la avenida principal del Fraccionamiento.“Por favor, acaban de violar a mi hija, fue a dejar a mi nieta a la secundaria la acaban de violar, no vio porque el hombre le puso el cuchillo a un costado ¡por favor, que cuiden a los niños y a las niñas!”, se escucha por parte de la madre de Concepción.Relatado por los mismos vecinos, dijeron que el lugar se ha vuelto una “boca de lobo” por la falta alumbrado y vigilancia, afirmaron que es el segundo ataque sexual contra mujeres en menos de dos meses dentro del fraccionamiento.“Y también no es la primera vez, a dos muchachas en los puestos de allá las jalaron, se pidió que se limpiara porque había mucho árbol ahí y a otra también la atacaron nada más que como iba a tomar el camión corrió con mejor suerte”, describió la vecina Amalia Barrios.El agresor habría estado planeado lo ocurrido según lo acontecido, pues sorprendió y amenazó de muerte con un cuchillo para que no gritara ni se resistirá y luego violó a la mujer.Actualmente la víctima y quien ya acudió a una clínica para ser tratada, ya fue entrevistada por personal de la Fiscalía Especializada para interponer la denuncia correspondiente y dar con el responsable.Los manifestantes angustiosos temen que en último momento suceda de nuevo y que alguna adolescente de la misma secundaria o de algún otro plantel cercano, pase por esta situación, por lo que la exigencia a las autoridades para la vigilancia lo consideran importante.