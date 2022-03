Exigen rehabilitación integral del Colegio de Bachilleres, en Veracruz Puerto

Directivos y docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz demandan a las autoridades un compromiso formal en la rehabilitación integral del edificio, ya que temen perder las instalaciones.Actualmente el edificio histórico, que data de 1908, se encuentra con la parte del segundo piso inhabilitada, ya que hay desprendimientos de plafones y loza, Protección Civil Municipal, por precaución, acordonó el área en días pasados.Hoy por la mañana se manifestaron afuera de las instalaciones, ubicadas en la Calle Esteban Morales 490 de la colonia Centro, docentes y también algunos exalumnos que señalaron que el edificio lleva más de 2 años de deterioro sin reparación.“Tenemos el piso alto inutilizado porque el techo se puede caer en cualquier momento, las escaleras requieren también de un refuerzo, se filtran las aguas y todo esto porque en la anterior restauración quedó inconcluso de alguna manera”, mencionó una docente del plantel, Elizabeth Torres Ulloa.Por otra parte, el director del turno matutino Juan Carmona Rascón mencionó que la inhabilitación se debe al dictamen que hizo Protección Civil Municipal, luego de 3 actas que se han levantado, confirmando el desprendimiento de plafones pero asegura no hay peligro.“Ya se hicieron las gestiones correspondientes, la profesora Verónica que es la directora del turno vespertino, también por parte de la profesora Jacqueline Trujillo, que es la coordinadora de la zona y hemos estado nosotros haciendo las gestiones correspondientes ante las autoridades que son el Gobierno del Estado a través de la dirección general de bachilleratos y aquí en Veracruz Puerto (…), están por darnos una respuesta satisfactoria peor no sabemos en qué momento nos la van a dar pero sí estamos trabajando al respecto”, señaló el director del turno matutino.“Éstos trabajos van a ser atendidos por el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) directamente, porque son quienes tienen que otorgar los permisos por el tipo de edificio en el que nosotros estamos laborando. Hemos estado trabajando muy de cerca con nuestras autoridades”, dijo Verónica, directora del turno vespertino.También señaló que la escuela no cuenta con las escrituras del terreno, que éstas se encuentran a nombre del Ayuntamiento y que esto se convierte en un tema en qué el Instituto está en medio, ya que depende de todas las instancias para que la remodelación se empiece, recalcando que el Ayuntamiento está en la mejor disposición.Las instalaciones albergan cuatro escuelas, Bachilleres turno matutino, vespertino y el mixto, así como la secundaria pública Instituto Nocturno de Orientación Cultural Obrera, con una matrícula total aproximada de mil ochocientos alumnos.En el año 2018 fue la última ocasión que el edificio fue remodelado, con recursos del Gobierno del Estado.