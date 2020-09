Existe disparidad de criterios en proyectos del Gobierno Federal: CCE de Orizaba

Una disparidad de criterios es la que se ve en el Gobierno Federal, pues mientras organizaciones ambientalistas y pueblos se han manifestado en contra del proyecto del Tren Maya, este proyecto sigue adelante, en tanto que una empresa Cervera con una gran inversión foránea, se quitó con una encuesta “patito”, indicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Luis Cruz Montesinos.



Señaló que el Tren Maya puede ser un buen proyecto en el tema turístico, pero requerirá de una buena cantidad.



Recordó que en la propuesta que está en análisis en la Cámara de Diputados se habla de que se consideran 132 mil 447 millones de pesos de los recursos fiscales para 162 programas y proyectos de inversión en infraestructura, entre ellos el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, que son las prioritarias.



Sin embargo, indicó, con esto se ve que se queda fuera el apoyo a la industria, al comercio, y al menos se ha dicho que no habrá nuevos impuestos, “pero realmente no vemos que haya un apoyo a este sector. Habrá obra pública, pero es muy definido”, pues por ejemplo el Tren Maya generará una derrama en esa zona siempre y cuando se lleven todos los parámetros para cuidar el ambiente y no resulte un perjuicio mayor que el beneficio que pueda dar.