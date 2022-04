Exmagistrada promueve amparo ante falta de pago de pensión y haber de retiro

La exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Veracruz, Martha Ramírez Trejo, promovió un juicio de amparo en contra del Poder Judicial del Estado, a quien acusa de no pagar su pensión complementaria y haber de retiro luego que concluyó su encargo.Ramírez Trejo, que fue designada como Magistrada en 2010 a propuesta del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, concluyó su encargo el 31 de diciembre de 2020, luego que el Congreso del Estado de Veracruz determinara no ratificarla en el cargo, después de tomar en cuenta los dictámenes no favorables emitidos sobre Ramírez Trejo por parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.De acuerdo con su demanda de amparo, la exmagistrada solicitó el 26 de enero de 2022 al Pleno del Tribunal Superior de Justicia le fuera asignada la pensión complementaria y haber de retiro con motivo de su jubilación prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Sin embargo, no ha recibido respuesta a su petición.El artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente al momento del nombramiento de Ramírez Trejo, por contar con más de 20 años de servicio dentro del PJE le corresponde una pensión del 70 por ciento del total de las percepciones que reciba un magistrado en activo, en las que no se comprenderán las prestaciones asignadas para el ejercicio de su función.Si bien su demanda de amparo fue admitida por la Jueza Primera de Distrito en el Estado, ésta determinó negarle la suspensión provisional del acto que reclama, es decir, se negó a ordenar el pago de las prestaciones entre tanto no resuelva sobre el fondo del asunto dentro del expediente 255/2022.Martha Ramírez Trejo ingresó al Poder Judicial del Estado en 1972, ocupando cargos que fueron desde Oficial Administrativo hasta Magistrada del Tribunal Superior de Justicia.