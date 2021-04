Exmagistrada Sofía Martínez Huerta promueve amparo contra su destitución

La ahora exmagistrada Sofía Martínez Huerta promovió un nuevo amparo en contra de los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia que la destituyeron de su cargo, bajo el argumento de que no tomaron en cuenta diversas pruebas que presentó, además de que no resolvieron la solicitud de recusación que ella presentó, mediante la cual buscaba que ellos se apartaran del caso por tener un interés particular.



Al advertir la presunta carencia de imparcialidad en la toma de decisiones, es que Sofía Huerta Martínez solicitó la recusación de los magistrados Isabel Inés Romero Cruz, Claudia Reséndiz Aguilar, Esteban Martínez Vázquez, Sergio Jiménez Maraboto, Roberto Armando Martínez Sánchez y Concepción Flores Saviaga del cuadernillo 06/2021, mediante el cual se trataba el caso que derivó en su inhabilitación y destitución del cargo.



Por tal razón, Sofía Martínez Huerta promovió el amparo 308/2021 ante el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito, mediante el cual busca echar abajo el acuerdo del pasado 30 de marzo, donde resolvieron “no ha lugar” su solicitud de ser admitidas diversas pruebas para defenderse, así como la petición de recusación de los magistrados que iban a resolver su caso.



También acusó que el proceso mediante el cual fue notificada para la sesión donde fue inhabilitada estuvo plagada de vicios, pues presentó diversas pruebas documentales, las cuales fueron desechadas sin darle la oportunidad de una defensa adecuada.