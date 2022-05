Expertos decidirán si monumento a “Los Voladores de Papantla” volverá a instalarse

Aún no se determina cuánto tiempo estará en rehabilitación la escultura de “Los Voladores de Papantla” que fue retirada del bulevar Adolfo Ruiz Cortines por representar riesgo de desprendimiento, debido a que aparentemente no había recibido mantenimiento en anteriores administraciones.El alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue, indicó que de primera instancia sólo se le pretendía dar atención menor pero al inspeccionarla Protección Civil, dio aviso del peligro que presentaba por la corrosión en sus estructuras. La idea es volverla a poner en el mismo sitio.– ¿No había recibido rehabilitación?– Parece ser que no, nosotros lo que íbamos a hacer es contratar a alguien. El autor ya murió en el 2019 y (pensamos) contratar a alguien para pintar y dar mantenimiento menor. Nos percatamos con un dictamen de Protección Civil y por parte del Colegio de Ingenieros que era peligroso.Este es el único de los monumentos que está en malas condiciones, se realizó una revisión a las demás esculturas y no presentan problemas.“Hemos dado mantenimiento en varios puntos turísticos donde se encuentran esculturas y se les ha dado rehabilitación menor, esta es la única que presentaba afectaciones”.Los expertos revisarán las figuras y determinarán si tiene posibilidades de ser rehabilitada y colocada nuevamente en la glorieta que lleva el nombre de “Los Voladores de Papantla”.