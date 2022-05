Expertos dialogarán sobre lucha de comunidad LGBT, en Coatzacoalcos

Por primera vez en Coatzacoalcos se realizará un foro de la lucha que ha tenido por años la comunidad LGBT, en el marco de la conmemoración del Día de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia que se celebra este 17 de mayo.El evento tendrá lugar en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento, y será a las 10:30 horas cuando un par de expertos hablen con respecto al tema.Participaran sexólogos, psicólogos, parte de la comunidad LGBT y se hará invitación a todas las personas que desean participar en este evento que se llevará a cabo por primera en el municipio de Coatzacoalcos.“Vamos a conmemorar el 17 de mayo, es un hecho sin precedentes porque realmente para nosotros es bastante importante que exista empatía hacia la comunidad LGBT y la importancia de que el municipio es incluyente", dijo Luis Geovani Pérez, del colectivo Ambient-Tales de Coatzacoalcos.Recordó que la homofobia y la transfobia es un hecho que sigue atacando a la comunidad LGBT y con esto buscarán que se respete y se tenga sensibilidad al tema.En cuanto a avances del tema, dijo que hay dos iniciativas en la Cámara de Diputados que esperan sean aprobadas, una es la del matrimonio igualitario y la de la prohibición de las terapias de conversión. "veremos que alguna tenga que avanzar".En cuanto a los padres que aún no aceptan a sus hijos mencionó que es importante que se informen y ver que lo que enfrentan muchas veces es por falta de información."Deben saber que ser parte de la verdad diversidad sexual es algo normal, simple y sencillamente una preferencia no te hace diferente como persona y tener en mente es eso, que una preferencia sexual no te hace diferente", finalizó.