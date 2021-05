Explotan a personal del Hospital de Tarimoya, en Veracruz Puerto

Personal médico y administrativo del Hospital General de Tarimoya, en la ciudad de Veracruz, se manifestó acusando que la Secretaría de Salud de Veracruz viola sus derechos laborales pues les quitaron los descansos correspondientes por días feriados trabajados y no se los pagan.



En marco del Día de la Enfermera, afirman que tuvieron que salir a protestar para exigir mejores condiciones y se frene la violación de la Ley Federal del Trabajo.



“La mayoría es personal de enfermería, el descanso nos los quieren imponer por horas, no por día trabajado", dijo Marlene Morales, enfermera del turno nocturno.



"Hemos sido violentados en ese aspecto contraviniendo a la Constitución en el artículo 123 en el inciso 10, como el apartado de la Ley Federal del Trabajo que dice que los días de descanso obligatorio deben ser pagados en dinero en efectivo y al doble, nunca nos los han pagado, desde que este hospital empezó el día trabajado festivo, se nos retribuía con una jornada pero a partir del primero de marzo, ya no se respetó este convenio", dijo Teresa Gómez Mercado, médico obstetra del turno nocturno.



Afirman que son más de 100 los médicos, enfermeras y trabajadores a los que desde marzo les fueron suspendidos también los permisos para descanso; para obtener uno, deben trabajar dos días extras.



Además, a un año de la emergencia sanitaria, el personal está cansado y es ahora cuando les niegan aplicar la ley.



"Las personas que estaban en resguardo y entre los incapacitados y acudir a trabajar en condiciones pésimas y cargas extenuantes", señaló Gómez Mercado.



Piden que "cuando menos", si no se les puede pagar el día festivo, que les regresen el convenio para otorgarles el día en otra fecha.



Cabe destacar que mientras realizaban la protesta afuera de las instalaciones, uno de los compañeros salió a pedirles que una comisión de inconformes ingresara para entablar diálogo con el Director del hospital.