Expondrán trabajos del “Festival Internacional de Fotografía Mirar Distinto 2020”

“Mirar Distinto La(s) Pandemia(s)” reúne los trabajos seleccionados de la convocatoria que se dio en el marco del Festival Internacional de Fotografía Mirar Distinto 2020, que este año se llevó a cabo en su modalidad virtual, cuyas fotografías, que fueron realizadas durante estos meses, dan cuenta de las diversas situaciones generadas o acentuadas durante la pandemia del COVID-19, ofreciendo propuestas creativas y críticas que subvierten el lenguaje visual predominante con el que se documentó fotográficamente este momento de crisis.



La muestra que consta de 85 piezas representa las miradas de cada uno de los fotógrafos seleccionados, los cuales son los siguientes:



Johis Alarcón (Ecuador), Alejandra Aragón (México), Alejandra Arévalo, (Colombia-Alemania), Tadeo Bourbon (Argentina), Hugo Cari González (Chile), Pamela Corrales (Ecuador), Mariceu Erthal García (México), Juanita Escobar (Colombia), Vicho Gaibor (Ecuador), Alejandra Leyva (México), Pablo Linares (Argentina), Susana Moyaho (México), Karla Noronha ( Brasil), Camila Ospina Gaitán ( Colombia), Lexi Parra (Venezuela), Anita Pouchard Serra (Francia-Argentina), Luis de Sandoval (México), Beatriz Sokol (México), Emilio Torres (México), Karla Noronha (Brasil), Desyree Valdiviezo (Perú), Fernando Velázquez (México), Fernanda Venegas (Chile) y Glorianna Ximendaz (Costa Rica).



Estos 24 artistas coexisten con las múltiples problemáticas generadas por la repentina emergencia sanitaria y que se sumaron a las preexistentes crisis económica, política, social y humanitaria.



Más allá de documentar la pandemia, los trabajos seleccionados exploran diversas reflexiones entorno a la dicotomía salud-enfermedad, así como a la diversidad de cuerpos y sus experiencias diferenciadas. Ofrecen cuestionamientos sobre las actuales dinámicas de trabajo y nociones de productividad y revisan las presentes dinámicas de creación, producción y consumo. También exploran algunos efectos del confinamiento, reflexionando sobre las relaciones entre el espacio íntimo y la imagen pública y las nuevas narrativas de lo doméstico.



La curaduría estuvo a cargo de Andrea Sánchez Ibarrola, quien tuvo que seleccionar los trabajos de entre las 290 postulaciones que recibieron de países como Argentina, Chile, Cuba, Alemania, México, Bolivia, Brasil, Francia, Noruega, Suiza, Venezuela, España, Colombia, El Salvador, Italia, Costa Rica, Ecuador, Escocia, Panamá, Perú, Polonia, Estados Unidos, Guatemala y Uruguay.



Andrea Sánchez Ibarrola (Cuernavaca, 1988) trabaja con la memoria, reconstrucción y justicia social empleando el trabajo curatorial como medio. Cursó la Maestría en Estudios Curatoriales en la Universidad de Columbia Británica (2018-2020), donde desarrolló la muestra Through Her Lens (The Polygon Gallery, diciembre 2020) en la que explora el trabajo de cinco fotógrafas mexicanas que proponen alternativas para representar la violencia. Estudió la Licenciatura en Restauración (ENCRyM), enfocándose en la conservación de arte contemporáneo y arte callejero. Ha trabajado para la Fundación Jumex, MUAC (UNAM) e INAH.



Te invitamos a conocer la exposición virtual colectiva “Mirar Distinto La(s) Pandemia(s)”, a partir de este viernes 4 de diciembre, a las 19:00 horas, en la página www.ivec.gob.mx, donde también podrás consultar la cartelera general con las actividades programadas para este mes de diciembre de los diversos recintos culturales del IVEC.