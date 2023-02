Expondrán trajes de la Danza de La Negreada del Carnaval de Alto Tío Diego

El coreógrafo Ángel Ciro Silvestre García presentará este lunes 13 de febrero a las 18:00 horas material fotográfico, entrevistas y videos, de los diferentes trajes que se han usado en la danza que se baila durante el carnaval y la Pascua en la población de Alto Tío Diego, municipio de Tepetlán, esto en el Foro Cultural de la Escuela Industrial “Concepción Quirós Pérez”, ubicada en la esquina de Juárez y Clavijero en el centro de Xalapa.Explicó que su trabajo de investigación es para que esta indumentaria, usada en La Negreada, quede a la disposición de los distintos maestros de danza folklórica que quieran escenificar la danza.Este proyecto se planteó décadas atrás y se hizo posible gracias al apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura (SACPC) a través del Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC) mediante el programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado de Veracruz (PECDA).“En la indumentaria de esta danza, explica, aún se conservan rasgos de nuestra herencia africana, traída por los esclavos negros, influencia presente en algunas poblaciones veracruzanas, tercera raíz que se ha disuelto en los genotipos de los habitantes, como ocurrió en la población de Alto Tío Diego, Veracruz”.“La mayoría de la gente en nuestro país considera que el mestizaje sólo se dio entre españoles e indígenas, no se piensa en aquellos 300 mil esclavos negros que llegaron secuestrados y obligados a trasladarse a México. El no dar importancia o notoriedad a la raíz negra puede ser a que, en un territorio tan grande, con una población indígena tan numerosa, prácticamente se disolvió en el mestizaje mexicano. En lo vasto que es nuestro territorio nacional, quedan pocas las comunidades actuales que reflejan un pasado claramente africano.“Por todo esto, destaca el baile de La Negreada, celebrado en Alto Tío Diego y en especial su vestuario, que hace ver a las diferentes audiencias que sigue vigente nuestra raíz africana, nuestra raíz negra… la tercera raíz, la cual lucha por no extinguir sus expresiones como este vestuario de la danza de la negreada.“De hecho, esta danza de carnaval es una clara muestra de nuestra herencia africana”, dijo el maestro Ángel Ciro.Este lunes 13 de febrero 2023 a las 18:00 horas en el Foro Cultural de la Escuela Industrial “Concepción Quirós Pérez” ubicada en la esquina de Juárez y Clavijero en el centro de Xalapa, se llevará a cabo la exposición al público de estos diseños ya manufacturados para que observe los cambios que han tenido estas indumentarias tradicionales en estos 22 años del presente siglo, logrando con lo anterior estructurar una muestra escénica de indumentaria tradicional de la Danza de La Negreada de dicha población. Este evento es con entrada libre a todo el público.