Buen día:Soy Claudia I. Chávez Hernández, quiero exponer que el propietario de una envasadora de mariscos, Orlando Parra, tira en la calle el agua de desecho (maloliente), el cual va a dar a nuestro terreno.Hice mi denuncia en Sanidad del municipio de Alvarado y a la PMA de Veracruz, cuyo personal vino a ver al señor quien se comprometió a cavar una fosa para desechar ahí el agua que desecha (como hacen otros que se dedican a esta actividad) sin embargo no lo ha cumplidoSe ha dialogado con el señor y no se llega a ningún acuerdo porque no quiere gastar en hacer su fosa. Al contrario, se mete a un terreno ajeno a escarbar sin permiso. Lo que también es daños a terceros.Espero y me puedan ayudar, porque este señor sólo se burla de las autoridades y dice que a él no le hacen nada.