Buen díaEn la comunidad Benito Juárez, la red de drenaje no funciona y los desechos están saliendo en el jardín de niños.Tenemos dos semanas pidiendo apoyo al municipio de Villa Aldama, pero no hubo respuesta más que una invitación a desfilar el 20 de Noviembre.Pero fuera de eso la única información que hay es que la Presidenta Municipal no va a destinar ningún recurso a la comunidad.El jardín ha tenido que buscar con recursos propios para mitigar el problema de drenaje de la comunidad que lo afecta.Pido de su medio para hacer difusión y que nuestra problemática llegue a las autoridades correspondientes.Muchas gracias.