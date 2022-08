Exponen inconformidad por lista de útiles que exigen en planteles de Xalapa

Buen día:Me dirijo a ustedes indignado y preocupado por la siguiente situación:Con profundo pesar veo que los docentes de la ciudad de Xalapa hacen listas exigiendo marcas y colores a los padres de familia, contraviniendo a los lineamientos generales de la Secretaria de Educación, pues piden listas con libretas de determinada marca, colores de tal marca y todo lo especifican con marca y color, poniendo en aprietos a los padres, pues pudiendo hacer una lista económica, tienen que sacrificar el sustento por capricho de los docentes que son inconscientes y arbitrarios.Señores, los útiles no enseñan a los alumnos. La calidad del docente no tiene nada que ver con la calidad del material educativo. Un docente debe saber explotar su creatividad sin afectar la economía de los padres.Ojalá puedan publicar esto, que va en contra de la medida de los docentes que de plano no tienen tantita lástima del pueblo, el cual está saliendo de la crisis económica que se hizo con la pandemia y aun así (piden) las cuotas de inscripción, más útiles, uniformes, calzado.De plano, ¿a dónde vamos a parar?Lo peor es que todo sucede ante el beneplácito del Secretario de Educación, el cual se olvida de sus días de docente, pues ahora el dinero es más importante que los padres de familia.Mil gracias por brindar el espacio para expresarnos.