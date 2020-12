Exponen irresponsabilidad de algunos trabajadores de Clínica-Hospital ISSSTE en Orizaba

Por tener un comportamiento irresponsable en estos momentos de pandemia, un grupo de trabajadores de la Clínica-Hospital del ISSSTE denunció de manera pública a varios de sus compañeros.



Indicaron que médicos, enfermeras y personal administrativo han incurrido en acciones que ponen en peligro tanto a los demás trabajadores como a los pacientes, incluso yendo a trabajar, aunque se sabe que han dado positivo al SARS-CoV-2.



Señalaron que es el caso de una doctora que está acudiendo a laborar y que saben que es asintomática, pero al acudir pone en riesgo a sus pacientes y al personal, pero no le importa pues lo hace por “cuidar sus notas”.



Mencionaron que hay otra compañera del área de personal que también saben que tiene el virus y anda sin cubrebocas, sin importante que otros tienen familia en casa a la que deben cuidar.



Indicaron que, además, al interior de la Clínica-Hospital las medidas se han relajado totalmente, la gente no guarda la sana distancia, es común que se acabe el gel antibacterial y no se les da a los pacientes y recientemente se les olvidó cerrar el Área Covid y ésta permaneció abierta.



"Hay personal que se ha tomado fotos sin cubrebocas, en horas laborales", indicaron.



Los inconformes lamentaron esta situación sobre todo por tratarse de una institución de salud que debería cuidar al personal y a los derechohabientes.