Exponen que en Casas GEO se tapó drenaje y CMAS Coatepec no atiende reportes

Psic. Joaquín Rosas GarcésDirector General de alcalorpolitico.comPresente:Antes que nada, sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo felicitarlo por su medio informativo alcalorpolitico.com.com, el cual es una fuente veraz y confiable de los acontecimientos que pasan en el Estado y a nivel nacional.El motivo de la presente es para hacer una denuncia pública sobre la falta de atención por parte de las autoridades municipales de Coatepec, Veracruz, respecto a un taponamiento de la red de drenaje en el fraccionamiento Hacienda Los Cafetales, mejor conocido como "Casas GEO".Cabe señalar que desde el martes 5 de abril del presente año, en el condominio La Espiga que se encuentra a un costado de las canchas de basquetbol de dicho fraccionamiento, se tapó la red de drenaje lo que ocasionó que empezara a brotar las aguas negras al interior de los departamentos que se encuentran en la planta baja, inundando los patios interiores.Al no poder desazolvar la tubería los vecinos se vieron en la urgente necesidad de hacer un orificio en la barda posterior de sus viviendas, para que tuviera salida las aguas negras, incrementando más este gravísimo problema y foco de infección ya que el agua buscó su curso e inundó el andador y llegó hasta donde se encuentra el área de juegos infantiles y dio vuelta hacia el andador Lastecoxolco, hasta llegar al tragatormentas que se encuentra sobre la avenida principal de nombre Circuito Bicentenario.Desde el 5 de abril se notificó de inmediato a las autoridades de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatepec y es la fecha que no se han presentado ni siquiera para valorar la situación, demostrando desinterés, falta de compromiso y negligencia a un problema de salud que se está generando en este Fraccionamiento. Cabe señalar que en los departamentos afectados viven familias con niños pequeños y bebés, los cuales han estado expuestos a este foco de infección.Sabedor de su sensibilidad para atender y apoyar en este tipo de situaciones, es que me dirijo a usted de la manera más atenta, para pedir su apoyo para que sea publicada esta misiva y que las autoridades tomen cartas en este urgente asunto de salubridad; así también que las distintas entidades gubernamentales intervengan a favor de los afectados.Adjunto evidencias tomadas el día de hoy. Agradeciendo de antemano la atención a la presente, le envío un cordial saludo.